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Дальнее зарубежье 23.06.2018 16:02

Афганские ВВС ликвидировали командира элитного подразделения "Талибана" и 17 его подчиненных

Командир элитного подразделения "Талибана" "Красная бригада" Мулла Рахим уничтожен на северо-западе Афганистана в ходе авианалета афганских ВВС, сообщил в субботу пресс-центр 209 армейского корпуса "Шахин".

В сообщении отмечается, что М.Рахим и 17 его боевиков были убиты в пятницу в ходе спецоперации на территории уезда Гормач.

За последние сутки в ходе боевых действий на территории уездов Хваджа Сабз Пош, Ширин-Тагаб и Гормач провинции Фарьяб, убито и ранено 33 боевика "Талибана", говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, КОМАНДИР, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]