Командир элитного подразделения "Талибана" "Красная бригада" Мулла Рахим уничтожен на северо-западе Афганистана в ходе авианалета афганских ВВС, сообщил в субботу пресс-центр 209 армейского корпуса "Шахин".

В сообщении отмечается, что М.Рахим и 17 его боевиков были убиты в пятницу в ходе спецоперации на территории уезда Гормач.

За последние сутки в ходе боевых действий на территории уездов Хваджа Сабз Пош, Ширин-Тагаб и Гормач провинции Фарьяб, убито и ранено 33 боевика "Талибана", говорится в сообщении.