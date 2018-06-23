Командир элитного подразделения "Талибана" "Красная бригада" Мулла Рахим уничтожен на северо-западе Афганистана в ходе авианалета афганских ВВС, сообщил в субботу пресс-центр 209 армейского корпуса "Шахин".
В сообщении отмечается, что М.Рахим и 17 его боевиков были убиты в пятницу в ходе спецоперации на территории уезда Гормач.
За последние сутки в ходе боевых действий на территории уездов Хваджа Сабз Пош, Ширин-Тагаб и Гормач провинции Фарьяб, убито и ранено 33 боевика "Талибана", говорится в сообщении.
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