Орешкин возглавил российскую часть МПК с Азербайджаном

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назначен председателем российской части Межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству с Азербайджаном.

В качестве сопредседателя азербайджано-российской МПК он сменил Дмитрия Рогозина, говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на портале правовой информации.

Как сообщалось ранее, Д.Рогозин не вошел в состав нового российского правительства и в мае был назначен гендиректором «Роскосмоса».

В последний раз заседание азербайджано-российской МПК проводилось в декабре 2016 года в Баку.