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Бизнес и законодательство 23.06.2018 16:08

Орешкин возглавил российскую часть МПК с Азербайджаном

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назначен председателем российской части Межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству с Азербайджаном.

В качестве сопредседателя азербайджано-российской МПК он сменил Дмитрия Рогозина, говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на портале правовой информации.

Как сообщалось ранее, Д.Рогозин не вошел в состав нового российского правительства и в мае был назначен гендиректором «Роскосмоса».

В последний раз заседание азербайджано-российской МПК проводилось в декабре 2016 года в Баку.

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Тэги: РОССИЯ, МПК, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]