Азербайджан предложил провести в Баку в 2019 году министерскую встречу ОПЕК+

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов предложил участникам заседания ОПЕК+ провести министерскую встречу в 2019 году в Баку, сообщает государственное информагентство АзерТадж.

По его словам, инициатива проведения такой встречи в Баку исходит от президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Он также вручил секретариату ОПЕК картину, на которой изображена первая в мире вышка по промышленной добыче нефти, установленная в 1846 году вблизи Баку. В настоящее время она является музейным объектом.