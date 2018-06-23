Страны ОПЕК+ договорились о повышении добычи нефти c выходом на 100% исполнение сделки

Страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о повышении добычи нефти до уровней 100% исполнения своих обязательств по сделке о сокращении добычи нефти, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на участников встречи.

Конкретных объемов добычи в итоговом коммюнике указано не будет, как и в итоговых документах по решению самого ОПЕК.