Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9745 RUR   0.0267 GBR   2.2548 TRY   0.3585

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.54 Brent   73.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 41° Завтра 22° 35° 25 Июн 22° 33° 26 Июн 23° 35°

ТЭК 23.06.2018 16:23

Страны ОПЕК+ договорились о повышении добычи нефти c выходом на 100% исполнение сделки

Страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о повышении добычи нефти до уровней 100% исполнения своих обязательств по сделке о сокращении добычи нефти, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на участников встречи.

Конкретных объемов добычи в итоговом коммюнике указано не будет, как и в итоговых документах по решению самого ОПЕК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОПЕК, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


Похожие новости


Члены ОПЕК будут стремиться к соблюдению соглашения об ограничении добычи нефти на 100% - коммюнике ОПЕК сократила добычу на 1 млн б/с сверх обязательств, рынку нужно больше нефти - Фалих Иранская нефть понемногу исчезает с рынка, экспорт в июне упал до минимума за год Министр энергетики Азербайджана ждет в Вене консультаций по смягчению сделки ОПЕК+ РФ предлагает увеличить добычу ОПЕК+ на 1,5 млн б/с в III квартале, уведомлений о вето этого не получала Трамп снова обрушился с критикой на ОПЕК и высокие цены на нефть

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]