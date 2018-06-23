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Дальнее зарубежье 23.06.2018 16:57

Трамп заподозрил демократов в попытке оправдать свое поражение через расследование предполагаемого вмешательства РФ в выборы

Президент США Дональд Трамп вновь подверг критике расследование так называемого российского вмешательства в выборы США.

"Показатели опросов обрушились на демократов, которых вдохновили и которым заплатили за связанную с Россией охоту на ведьм. При всех этих отклонениях, лжи и ненависти со стороны тех, кто ведет расследование, народ желает, чтобы расследование было открыто в отношении самих расследователей. Абсолютное мошенничество и оправдание для демократов, проигравших выборы", - написал Д.Трамп в субботу в своем "Твиттере".

"Связанная с Россией охота на ведьм подтасована", - добавил он.

Накануне телеканал Си-Эн-Эн опубликовал результаты пороса, согласно которым 55% американцев полагают, что расследование "российского дела" - это "серьезный вопрос", и потому его нужно продолжать. С другой стороны, 35% респондентов заявили, что расследование, главным образом, направлено на то, чтобы дискредитировать президента США Дональда Трампа, и поэтому они против его продолжения. Еще 10% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

В настоящее время под руководством спецпрокурора Р.Мюллера в США проходит расследование, основная цель которого - установить, были ли сговор предвыборного штаба президента США Д.Трампа с Россией. Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов 2016 года в США.

Руководители разведслужб США, со своей стороны, неоднократно заявляли, что не сомневаются, что российская сторона пыталась повлиять на ход выборов президента США в 2016 году.

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Тэги: ТРАМП, ДЕМОКРАТЫ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]