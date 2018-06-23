Добычу нефти в рамках ОПЕК+ могут увеличить РФ, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Оман, Алжир

Увеличить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ могут Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Оман, Алжир, заявил министр энергетики Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи.

По его словам, для увеличения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки может понадобиться до 6 месяцев. "Но в июле уже будет некоторое увеличение", - сказал он.

М.аль-Румхи подчеркнул, что реальное увеличение добычи странами ОПЕК может составить к концу полугодия 600-700 тыс. б/с.