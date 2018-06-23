Добыча нефти Казахстана достигает 1,8 млн б/с, этот же уровень будет сохранен в среднем по году - министр энергетики

Добыча нефти Казахстана в среднем по году составит 1,8 млн баррелей в сутки, заявил журналистам глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев.

"Наша страна сейчас добывает 1,8 млн б/с, средний уровень по году будет такой же", - сказал он журналистам.