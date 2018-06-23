Мониторинговый комитет ОПЕК+ будет координировать дополнительные поставки нефти на рынок 1 млн б/с

Министерский комитет по мониторингу добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ будет контролировать дополнительные поставки нефти в объеме до 1 млн баррелей в сутки, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на итоговой пресс-конференции.

Он отметил, что задача комитета теперь изменилась - если раньше комитет должен был наблюдать, чтобы никто не нарушал свои обязательства, то теперь он будет следить, чтобы уровень исполнения был 100%.