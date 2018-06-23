Страны ОПЕК+ должны в сентябре представить свои предложения по документу о сотрудничестве после 2018 года - Новак

Все страны ОПЕК+ должны в сентябре подготовить свои предложения по документу о дальнейших формах сотрудничества после 2018 года, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на пресс-конференции в субботу.

"На министерской встрече мы положили начало дискуссии по проекту документа, которым мы планируем реализовать наше сотрудничество после 2018 года уже на более долгосрочную перспективу", - сказал он.

По его словам, на текущем заседании министров стран ОПЕК была представлена концепция данного сотрудничества.

"Мы договорились, что к следующей встрече на уровне мониторингового комитета (в сентябре - ИФ) будут подготовлены предложения всех стран ОПЕК и не-ОПЕК по этому документу", - отметил А.Новак.