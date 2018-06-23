Запасы нефти в Саудовской Аравии оцениваются в 270 млрд баррелей - министр нефти

Оценка запасов нефти в Саудовской Аравии составляет примерно 270 млрд баррелей, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции в Вене.

Ранее саудовская нефтяная госкорпорация Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) оценивала запасы в 260,8 млрд баррелей.