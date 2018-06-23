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ТЭК 23.06.2018 18:19

Запасы нефти в Саудовской Аравии оцениваются в 270 млрд баррелей - министр нефти

Оценка запасов нефти в Саудовской Аравии составляет примерно 270 млрд баррелей, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции в Вене.

Ранее саудовская нефтяная госкорпорация Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) оценивала запасы в 260,8 млрд баррелей.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]