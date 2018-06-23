В Баку для участия в торжествах по случаю 100-летия ВС Азербайджана прибыли турецкие самолеты F-16

Самолеты F-16, входящие в состав группы «Соло-Тюрк» Военно-воздушных сил Турции, прибыли в Азербайджан, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Самолеты F-16, входящие в состав группы «Соло-Тюрк» ВВС Турции, прибыли в Азербайджан для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию Вооруженных Сил страны", - отмечается в сообщении.

В Баку 26 июня пройдет военный парад, посвященный 100-летию ВС Азербайджана.