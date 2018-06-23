Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9745 RUR   0.0267 GBR   2.2548 TRY   0.3585

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.54 Brent   73.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 41° Завтра 22° 35° 25 Июн 22° 33° 26 Июн 23° 35°

Дальнее зарубежье 23.06.2018 18:38

При взрыве в Аддис-Абебе погиб один человек, ранены более 150

Один человек погиб, 154 получили ранения в субботу в результате взрыва гранаты на площади Мескель в центре Аддис-Абебы во время выступления премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, сообщил министр здравоохранения страны Амир Аман.

По его данным, шесть человек находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в тот момент, когда А.Ахмед завершил выступление на манифестации, на которую собрались тысячи человек. Взрыв вызвал панику.

Глава правительства Эфиопии обвинил в осуществлении этого теракта силы, которые не желают мира в стране и выступают против предпринимаемых им реформ. "Люди, сделавшие это, принадлежат к силам, выступающим против мира. Вы должны прекратить поступать так. У вас ничего не получилось в прошлом, не получится и в будущем", - сказал он.

А.Ахмед выступал перед большим скоплением народа впервые с момента назначения премьером в апреле. Он возглавил правительство Эфиопии после того, как его предшественник Хайлемариам Десалень ушел в отставку в феврале этого года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЗИМБАБВЕ, ВЗРЫВ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]