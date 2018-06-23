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ТЭК 23.06.2018 18:10

Фалих: нам удалось убедить Иран, что увеличение нефтедобычи в интересах каждого

Саудовской Аравии удалось убедить Иран поддержать предложение по увеличению нефтедобычи тем доводом, что это и в его интересах.

"Это в интересах каждого участника, чтобы коалиция продолжалась, чтобы поддерживать рыночную стабильность", - сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих журналистам.

"И если мы не договоримся, это нанесет вред всем производителям. Очевидно, мы сделали что-то, что отвечает нашим намерениям, но в то же время это в интересах Ирана, Венесуэлы и остальных. И мы видели вчера реакцию рынка на это решение", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, ИРАН, НЕФТЬ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]