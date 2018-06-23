Фалих: нам удалось убедить Иран, что увеличение нефтедобычи в интересах каждого

Саудовской Аравии удалось убедить Иран поддержать предложение по увеличению нефтедобычи тем доводом, что это и в его интересах.

"Это в интересах каждого участника, чтобы коалиция продолжалась, чтобы поддерживать рыночную стабильность", - сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих журналистам.

"И если мы не договоримся, это нанесет вред всем производителям. Очевидно, мы сделали что-то, что отвечает нашим намерениям, но в то же время это в интересах Ирана, Венесуэлы и остальных. И мы видели вчера реакцию рынка на это решение", - добавил он.