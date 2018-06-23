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ТЭК 23.06.2018 19:09

ОПЕК пригласила Россию присоединиться в качестве ассоциированного члена картеля

ОПЕК пригласила Россию присоединиться к картелю в качестве ассоциированного члена, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих журналистам.

"Мы пригласили Россию присоединиться к ОПЕК в качестве наблюдателя, ассоциированного члена и, полагаю, Россия рассматривает это предложение. Мы ждем с нетерпением их формального согласия. И я могу вас заверить, что приветствуется полноценное членство в ОПЕК", - сказал он.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил в свою очередь, что Россия готова рассмотреть данное предложение.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]