В Азербайджане на 69-ом году скончался министр оборонной промышленности - СМИ

Министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов скоропостижно скончался на 69-ом году жизни, сообщает местное агентство APA со ссылкой на близких родственников министра.
При этом агентство не указывает причину смерти министра.
Я.Джамалов возглавлял министерство оборонной промышленности с марта 2006 года.
Я.Джамалов родился 17 октября 1949 года в селе Чолбешдали Сабирабадского района Азербайджана.
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