В Азербайджане на 69-ом году скончался министр оборонной промышленности - СМИ

Министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов скоропостижно скончался на 69-ом году жизни, сообщает местное агентство APA со ссылкой на близких родственников министра.

При этом агентство не указывает причину смерти министра.

Я.Джамалов возглавлял министерство оборонной промышленности с марта 2006 года.

Я.Джамалов родился 17 октября 1949 года в селе Чолбешдали Сабирабадского района Азербайджана.