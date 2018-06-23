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ТЭК 23.06.2018 19:31

Примерно 8-10 стран из 24 участников сделки ОПЕК+ могут увеличить добычу нефти с июля

Примерно 8-10 стран из 24 участников соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+ могут увеличить добычу нефти с июля, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Точных цифр (увеличения добычи нефти - ИФ), которые берет на себя каждая страна, нет, потому что у каждой страны разная ситуация. Некоторые страны не могут восстановить добычу нефти, некоторые страны продолжают снижение добычи. Есть ряд стран, которые имеют свободные мощности и которые имеют возможность, начиная с июля, увеличить объемы добычи. Это порядка 8-10 стран, в том числе и Россия", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОПЕК, ДОБЫЧА, УВЕЛИЧЕНИЕ, СТРАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]