Примерно 8-10 стран из 24 участников сделки ОПЕК+ могут увеличить добычу нефти с июля

Примерно 8-10 стран из 24 участников соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+ могут увеличить добычу нефти с июля, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Точных цифр (увеличения добычи нефти - ИФ), которые берет на себя каждая страна, нет, потому что у каждой страны разная ситуация. Некоторые страны не могут восстановить добычу нефти, некоторые страны продолжают снижение добычи. Есть ряд стран, которые имеют свободные мощности и которые имеют возможность, начиная с июля, увеличить объемы добычи. Это порядка 8-10 стран, в том числе и Россия", - сказал он.