Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9745 RUR   0.0267 GBR   2.2548 TRY   0.3585

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.54 Brent   73.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 41° Завтра 22° 35° 26 Июн 22° 33° 27 Июн 22° 35°

Дальнее зарубежье 23.06.2018 19:45

Госсекретарь США не исключает, что встреча Путина и Трампа состоится вскоре после визита Болтона в Москву

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти вскоре после визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Москву, полагает госсекретарь США Майк Помпео.

"Я не знаю, каким будет расписание президента. Я знаю, что Дж.Болтон планирует поехать в Москву в воскресенье или в понедельник. Он будет встречаться с его партнером. Я думаю, вероятно, президент Трамп встретится со своим партнером не в столь отдаленном будущем после этой встречи", - сказал М.Помпео в интервью американскому телеканалу Эм-Эс-Эн-Би-Си.

Ранее на этой неделе официальный представитель Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис сообщил, что "советник президента США Дж.Болтон отправится 25-27 июня в Лондон, Рим, чтобы обсудить вопросы безопасности, и поедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу президента Трампа с Путиным".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, САММИТ


Похожие новости


Госсекретарь США видит области для сотрудничества с Россией, несмотря на имеющиеся разногласия Генсек ООН заявил о схожести геостратегических интересов РФ и США на Ближнем Востоке РФ не будет вводить импортные пошлины на лекарства из США, мера может коснуться дорожной техники Саммит США-КНДР отодвинул возможность военного конфликта на Корейском полуострове - Путин Путин приветствует начавшиеся контакты лидеров Северной и Южной Корей и высоко оценивает результаты встречи Ким Чен Ына и Трампа Трамп: На саммите G7 в Канаде мы 25% времени обсуждали Россию, поэтому было бы лучше, если бы РФ была там

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]