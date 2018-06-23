Госсекретарь США не исключает, что встреча Путина и Трампа состоится вскоре после визита Болтона в Москву

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти вскоре после визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Москву, полагает госсекретарь США Майк Помпео.

"Я не знаю, каким будет расписание президента. Я знаю, что Дж.Болтон планирует поехать в Москву в воскресенье или в понедельник. Он будет встречаться с его партнером. Я думаю, вероятно, президент Трамп встретится со своим партнером не в столь отдаленном будущем после этой встречи", - сказал М.Помпео в интервью американскому телеканалу Эм-Эс-Эн-Би-Си.

Ранее на этой неделе официальный представитель Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис сообщил, что "советник президента США Дж.Болтон отправится 25-27 июня в Лондон, Рим, чтобы обсудить вопросы безопасности, и поедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу президента Трампа с Путиным".