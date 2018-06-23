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ТЭК 23.06.2018 20:02

Минэнерго РФ не ждет сильных колебаний цен на нефть после решения ОПЕК+ о росте добычи

Минэнерго России не ждет сильных колебаний цен на нефть после решения ОПЕК+ о росте добычи на 1 млн баррелей в сутки, заявил глава ведомства Александр Новак.

"Думаю, никаких сильных колебаний цены на нефть мы не увидим", - сказал он журналистам.

По его словам, текущая ситуация на рынке нефти является достаточно сбалансированной.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА, КОЛЕБАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]