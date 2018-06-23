Минэнерго РФ не ждет сильных колебаний цен на нефть после решения ОПЕК+ о росте добычи

Минэнерго России не ждет сильных колебаний цен на нефть после решения ОПЕК+ о росте добычи на 1 млн баррелей в сутки, заявил глава ведомства Александр Новак.

"Думаю, никаких сильных колебаний цены на нефть мы не увидим", - сказал он журналистам.

По его словам, текущая ситуация на рынке нефти является достаточно сбалансированной.