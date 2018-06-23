Госсекретарь США видит области для сотрудничества с Россией, несмотря на имеющиеся разногласия

У США и России есть сферы для сотрудничества, несмотря на разногласия, считает госсекретарь США Майк Помпео.
"Президент (США) с момента вступления в должность недвусмысленно заявлял, что есть сферы, в которых Россия работает против США, но есть и много сфер, где мы работаем вместе, - сказал он в интервью американскому телеканалу Эм-Эс-Эн-Би-Си.
"У меня был шанс на моей прежней должности директора ЦРУ - мы работали с российской стороной по проблемам борьбы с терроризмом, в которых у двух стран существуют общие интересы. Мы ведем переговоры с нашими российскими партнерами, пытаясь выявить сферы, где наши интересы пересекаются, но, защищая американские интересы там, где этого нет", - добавил М.Помпео.
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