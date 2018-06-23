Министр энергетики: Азербайджан продолжит вносить вклад в реализацию нового соглашения ОПЕК+

Азербайджан готов и дальше оказать поддержку процессу развития нефтяного рынка в соответствии с интересами стран производителей и экспортеров нефти, заявил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов.
«Азербайджан, с избытком выполнявший свои обязательства в рамках соглашения с ОПЕК+, вносит свой вклад в общий процесс по унификации объемов добычи нефти в соответствии с квотами», - сказал П.Шахбазов, комментируя подписание в субботу «Декларации о сотрудничестве» между странами ОПЕК и ОПЕК+.
Глава Минэнерго, слова которого приводятся в сообщении министерства, вновь подчеркнул важность солидарности в формате ОПЕК+ и реализации мер "по повышению нефтедобычи в рамках длительного сотрудничества для регулирования нефтяного рынка в соответствии с новой ситуацией".
Он подчеркнул, что Азербайджан поддерживает увеличение добычи на 1 млн баррелей нефти в сутки.
Н.Аббасова
В Баку для участия в торжествах по случаю 100-летия ВС Азербайджана прибыли турецкие самолеты F-16
Президент Алиев отмечает важность расширения торгово-экономических отношений Азербайджана с Алжиром
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии около 90 раз - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане на 69-ом году скончался министр оборонной промышленности - СМИ
Президент Алиев утвердил Ализаде главой НАНА
Пожарные МЧС Азербайджана спасли 7 человек из жилого дома в Баку, где в субботу возник пожар
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
Госсекретарь США видит области для сотрудничества с Россией, несмотря на имеющиеся разногласия
Госсекретарь США не исключает, что встреча Путина и Трампа состоится вскоре после визита Болтона в Москву
При взрыве в Аддис-Абебе погиб один человек, ранены более 150
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Банк ВТБ (Азербайджан) снижает ставки по кредитам для госслужащих
Купи смартфон Samsung у Nar, получи часть стоимости телефона обратно на баланс!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений