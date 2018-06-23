Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9745 RUR   0.0267 GBR   2.2548 TRY   0.3585

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.54 Brent   73.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 41° Завтра 22° 35° 26 Июн 22° 33° 27 Июн 22° 35°

ТЭК 23.06.2018 19:46

Министр энергетики: Азербайджан продолжит вносить вклад в реализацию нового соглашения ОПЕК+

Азербайджан готов и дальше оказать поддержку процессу развития нефтяного рынка в соответствии с интересами стран производителей и экспортеров нефти, заявил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов.

«Азербайджан, с избытком выполнявший свои обязательства в рамках соглашения с ОПЕК+, вносит свой вклад в общий процесс по унификации объемов добычи нефти в соответствии с квотами», - сказал П.Шахбазов, комментируя подписание в субботу «Декларации о сотрудничестве» между странами ОПЕК и ОПЕК+.

Глава Минэнерго, слова которого приводятся в сообщении министерства, вновь подчеркнул важность солидарности в формате ОПЕК+ и реализации мер "по повышению нефтедобычи в рамках длительного сотрудничества для регулирования нефтяного рынка в соответствии с новой ситуацией".

Он подчеркнул, что Азербайджан поддерживает увеличение добычи на 1 млн баррелей нефти в сутки.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОПЕК+, ВКЛАД


Похожие новости


Саммит стран ОПЕК + пройдет в Баку до конца 2018 года – глава Минэнерго Азербайджана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]