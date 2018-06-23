Министр энергетики: Азербайджан продолжит вносить вклад в реализацию нового соглашения ОПЕК+

Азербайджан готов и дальше оказать поддержку процессу развития нефтяного рынка в соответствии с интересами стран производителей и экспортеров нефти, заявил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов.

«Азербайджан, с избытком выполнявший свои обязательства в рамках соглашения с ОПЕК+, вносит свой вклад в общий процесс по унификации объемов добычи нефти в соответствии с квотами», - сказал П.Шахбазов, комментируя подписание в субботу «Декларации о сотрудничестве» между странами ОПЕК и ОПЕК+.

Глава Минэнерго, слова которого приводятся в сообщении министерства, вновь подчеркнул важность солидарности в формате ОПЕК+ и реализации мер "по повышению нефтедобычи в рамках длительного сотрудничества для регулирования нефтяного рынка в соответствии с новой ситуацией".

Он подчеркнул, что Азербайджан поддерживает увеличение добычи на 1 млн баррелей нефти в сутки.

Н.Аббасова