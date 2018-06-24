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Дальнее зарубежье 24.06.2018 09:09

Трамп против дорогостоящих военных учений США и Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп выступает против военных учений США и Южной Кореи, так как они "обходятся в целое состояние".

"Я называют это военными играми, я выступаю против них уже полтора хода, они обходятся в целое состояние (...) Мы тратим десятки, сотни миллионов долларов на эти военные игры. Южная Корея не компенсирует нам это (...) Кто хочет тратить такие деньги?", - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу TBN.

Он также отметил, что военные учения с Южной Кореей "очень провокационны".

В пятницу Пентагон сообщил о приостановке на неопределенный срок некоторых совместных военных учений с Южной Кореей для реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммита лидеров США и КНДР в Сингапуре.

"В поддержку осуществления договоренностей на высшем уровне в Сингапуре и в координации с нашим союзником - Республикой Кореей, министр (обороны США Джеймс - ИФ) Мэттис на неопределенный срок приостановил некоторые учения", - говорилось в заявлении пресс-секретаря Пентагона Даны Уайт.

Она отметила, что "это включает в себя приостановку Freedom GUARDIAN наряду с двумя корейскими учениями по программе военно-морского обмена, запланированными на ближайшие три месяца".

19 июня Пентагон подтвердил приостановку запланированных на август совместных военных учений Ulchi Freedom Guardian США и Южной Кореи.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]