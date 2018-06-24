Трамп заявил об хороших отношениях с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп доверяет Ким Чен Ыну и считает, что северокорейский лидер сделает правильную вещь для своей страны.
"Да, я думаю, что у меня очень хорошие отношения (с Ким Чен Ыном -ИФ). Между нами возникла хорошая химия", - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу TBN, отвечая на вопрос о том, доверяет ли он лидеру КНДР.
По мнению президента США, Ким Чен Ын "хочет что-то сделать для своей страны, возможно, для своей семьи или для себя, хочет сделать правильную вещь".
Д.Трамп отметил, что в ходе саммита в Сингапуре он и северокорейский лидер "пришли к замечательному соглашению".
По его словам, США вернули американских граждан, осужденных в КНДР, добились передачи останков погибших в ходе Корейской войны американских военнослужащих. Д.Трамп подчеркнул, что КНДР больше не осуществляет запуски ракет и не проводит ядерные испытания.
Делегация Госдумы посетит Азербайджан
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 90 раз - Минобороны Азербайджана
В Баку для участия в торжествах по случаю 100-летия ВС Азербайджана прибыли турецкие самолеты F-16
Министр нефти Ирака планирует посетить Азербайджан
При падении добычи нефти у ряда стран ОПЕК+ другие смогут быстро восполнить эти объемы - Фалих
Минэнерго РФ не ждет сильных колебаний цен на нефть после решения ОПЕК+ о росте добычи
«Соло Тюрк» и «Турецкие звезды» ВВС Турции 26 июня покажут авиашоу в Баку
В Азербайджане на 69-ом году скончался министр оборонной промышленности - СМИ
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Банк ВТБ (Азербайджан) снижает ставки по кредитам для госслужащих
Купи смартфон Samsung у Nar, получи часть стоимости телефона обратно на баланс!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений