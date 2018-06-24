Во втором туре Эрдоган точно победит, гораздо больше интриги в парламентских выборах - эксперт

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам досрочных президентских выборов, первый тур которых состоится 24 июня, сохранит свой пост, в значительной мере благодаря российскому вектору в турецкой внешней политике, однако в результате назначенных на этот же день парламентских выборов не исключено усиление оппозиции, выступающей против политики Р.Эрдогана, считают российские эксперты по Турции.

"Досрочные выборы президента будут конкурентными. Судя по результатам социологических опросов, Эрдоган в первом туре выйдет вперед, но может и не набрать необходимое количество голосов. Но во втором туре, он точно победит. Сам факт досрочного проведения говорит о том, что стоит задача не дать оппонентам Эрдогана усилить свои позиции. Действующий президент хочет выступить в качестве безальтернативного лидера", - сказал "Интерфаксу" директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев.

"БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫЙ" ПРЕЗИДЕНТ

По оценке тюрколога, наиболее видным конкурентам Р.Эрдогана, таким как возглавляющая "Хорошую партию" (партия центристского толка) экс-глава МВД Мераль Акшенер и Мухаррем Индже, выдвинутый Народной республиканской партий, не хватает достаточных лидерских качеств, чтобы привлечь электорат.

"С одной стороны, Акшенер пользуется определенной популярностью, но "Хорошая партия", созданная осенью прошлого года, никак себя не зарекомендовала. Конечно, на митинги люди приходили, но это партии популярности не прибавило. Акшенер рассчитывала, что выборы будут в ноябре 2019 года, и до этого времени можно успеть утвердиться и предпринять заметные шаги на политической авансцене. Сейчас это не получится, поскольку время на подготовку к выборам было весьма ограничено", - сказал собеседник агентства.

Что касается М.Индже, то, по оценке А.Гаджиева, на президентских выборах избиратель будет голосовать даже не за него лично, а, фактически, за партию, которую он представляет.

ПОЛЕЗНАЯ ДРУЖБА С МОСКВОЙ

Р.Эрдогану уверенно провести избирательную кампанию в существенной мере помогла поддержка умеренных националистических кругов, которых вполне устраивает нынешний внешнеполитический курс Анкары, в том числе, и на российском направлении, отмечает эксперт.

"Усиление российского, и в более глобальном плане - евразийского вектора, положительно воспринимается умеренными националистическими кругами Турции, входящими в стратегический альянс с Эрдоганом. Хорошие отношения с Москвой, с точки зрения умеренных националистов, дают возможность Анкаре настолько успешно маневрировать в своих партнерских связях с Западом, что фактически позволяет Турции позиционировать себя в качестве одного из центров влияния в ближневосточном регионе", - сказал А.Гаджиев.

"Турецкий избиратель, безусловно, оценил, что Эрдоган сделал выводы из событий кризисного периода в российско-турецких отношениях, когда отели Турции, не дождавшиеся туристов из РФ, вынуждены были закрываться, а сельское хозяйство из-за потерь позиций на российском рынке понесло огромные убытки. Следует отметить, что общественное мнение Турции тогда крайне негативно оценивало разлад с Москвой. Теперь же для многих избирателей показательны перспективы сотрудничества с Россией по многим направлениям, включая ВТС", - сказал тюрколог.

ФАКТОР ЧРЕЗВЫЙЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Полторы недели назад Р.Эрдоган предпринял определенный PR-ход в избирательной кампании, заявив, что в случае победы на выборах отменит режим чрезвычайного положения, введенный после попытки военного переворота в 2016 году.

"Данное заявление, на мой взгляд, имеет двоякое значение. С одной стороны, Эрдоган говорит о том, что голоса, отданные за него, позволят избежать продления режима ЧП, а также решить другие проблемы, которые могут быть усугублены. С другой стороны, данное заявление является определенным сигналом юго-восточным провинциям Турции с курдским населением. Таким образом, действующий президент дает понять, что готов возобновить мирный диалог с турецкими курдами", - отмечает А.ГАджиев.

По его оценке, если досрочные президентские выборы не несут какой-либо интриги, то выборы в парламент интересны тем, что в их результате возможно некоторое усиление политических сил, находящихся в оппозиции Р.Эрдогану. "Такое развитие событий не исключено, Поэтому, на мой взгляд, больше интриги в парламентских выборах", - сказал тюрколог.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ОППОЗИЦИЯ УСИЛИТСЯ

Оппозиционные силы в Турции реально оценивают свои возможности, и если на президентских выборах позиции действующего президента достаточно убедительны, то итоги парламентских выборов, как считают в российском экспертном сообществе, могут стать весьма неприятными для Р.Эрдогана.

"Вполне вероятно, что "Партия справедливости и развития" не получит абсолютное большинство. Есть даже определенная взаимосвязь с президентскими выборами. Возможно те, кто не голосовал за Эрдогана в первом туре, во втором проголосуют за Мухаррема Индже. В любом случае против президента собралась довольно сильная коалиция, которая в турецком парламенте может стать весьма дееспособной", - заявил "Интерфаксу" научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Ильшат Саетов.

По оценке тюрколога, с учетом жесткости в отношении Р.Эрдоган таких политических сил как Народно-республиканская партия и "Хорошая партия", нельзя исключать, что "в новом парламенте оппозиционные силы будут очень сильно мешать политике президента".

В дальнейшем партия власти, как и сам президент, будут терять свои политические позиции, считает И.Саетов. "Эра "Партии справедливости и развития" уже на закате, и позиции Эрдогана все слабее и слабее", - сказал он.

Всеобщие выборы в Турции, включая президентские и парламентские выборы, пройдут 24 июня.