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Дальнее зарубежье 24.06.2018 10:55

США в ночь на воскресенье готовятся осуществить пуск межконтинентальной баллистической ракеты со стратегической атомной подлодки

Пентагон в ночь на воскресенье по московскому времени может осуществить с одной из стратегических атомных подводных лодок класса "Огайо" пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Трайдент-2", следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.

Согласно этим данным, в связи с пуском закрыт морской район к западу от полуострова Флорида в Мексиканском заливе, а также к западу от Анголы в южной части Атлантики.

В конце марта нынешнего года атомная подводная лодка ВМС США "Небраска" из района вблизи калифорнийского побережья США осуществила два пуска межконтинентальных баллистических ракет "Трайдент-2".

Согласно открытым данным, американская трёхступенчатая баллистическая ракета (БРПЛ) "Трайдент-2", которой оснащены атомные подводные ракетоносцы ВМС США, имеет максимальную дальность 11,3 тыс. км и разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения, оснащёнными термоядерными зарядами с мощностью 475 и 100 килотонн. Благодаря высокой точности БРПЛ способны эффективно поражать малоразмерные и высокозащищённые цели, в том числе углублённые бункеры и шахтные пусковые установки МБР.

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Тэги: США, РАКЕТА, ПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]