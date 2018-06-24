США в ночь на воскресенье готовятся осуществить пуск межконтинентальной баллистической ракеты со стратегической атомной подлодки

Пентагон в ночь на воскресенье по московскому времени может осуществить с одной из стратегических атомных подводных лодок класса "Огайо" пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Трайдент-2", следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.
Согласно этим данным, в связи с пуском закрыт морской район к западу от полуострова Флорида в Мексиканском заливе, а также к западу от Анголы в южной части Атлантики.
В конце марта нынешнего года атомная подводная лодка ВМС США "Небраска" из района вблизи калифорнийского побережья США осуществила два пуска межконтинентальных баллистических ракет "Трайдент-2".
Согласно открытым данным, американская трёхступенчатая баллистическая ракета (БРПЛ) "Трайдент-2", которой оснащены атомные подводные ракетоносцы ВМС США, имеет максимальную дальность 11,3 тыс. км и разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения, оснащёнными термоядерными зарядами с мощностью 475 и 100 килотонн. Благодаря высокой точности БРПЛ способны эффективно поражать малоразмерные и высокозащищённые цели, в том числе углублённые бункеры и шахтные пусковые установки МБР.
Истребители F-16 и F-5 ВВС Турции совершат показательные полеты в небе над Баку – Минобороны Азербайджана
Делегация Госдумы посетит Азербайджан
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 90 раз - Минобороны Азербайджана
Министр нефти Ирака планирует посетить Азербайджан
При падении добычи нефти у ряда стран ОПЕК+ другие смогут быстро восполнить эти объемы - Фалих
Минэнерго РФ не ждет сильных колебаний цен на нефть после решения ОПЕК+ о росте добычи
ФИФА начала расследование в отношении двух швейцарских футболистов и сербского тренера
«Соло Тюрк» и «Турецкие звезды» ВВС Турции 26 июня покажут авиашоу в Баку
В Азербайджане на 69-ом году скончался министр оборонной промышленности - СМИ
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Банк ВТБ (Азербайджан) снижает ставки по кредитам для госслужащих
Купи смартфон Samsung у Nar, получи часть стоимости телефона обратно на баланс!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений