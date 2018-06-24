Министр нефти Ирака планирует посетить Азербайджан

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов обсудил в Вене с президентом ОПЕК, министром энергетики ОАЭ Сухейлем аль-Мазруи вопросы сотрудничества.
«Собеседники обсудили меры, предпринимаемые в рамках ОПЕК+ для стабилизации ситуации на глобальном нефтяном рынке», - отмечается в сообщении Минэнерго.
Кроме этого, П.Шахбазов и С.аль-Мазруи обсудили возможности сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в сфере возобновляемых источников энергии.
П.Шахбазов также провел встречу с министром нефти Ирака Джаббаром Али аль-Лайиби. «Стороны обменялись мнениями по перспективам сотрудничества в сфере энергетики. Министр нефти Ирака изъявил желание посетить в ближайшее время Азербайджан для ознакомления с развитием местной нефтяной промышленности», - отмечается в сообщении.
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