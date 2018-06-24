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ТЭК 24.06.2018 10:15

Министр нефти Ирака планирует посетить Азербайджан

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов обсудил в Вене с президентом ОПЕК, министром энергетики ОАЭ Сухейлем аль-Мазруи вопросы сотрудничества.

«Собеседники обсудили меры, предпринимаемые в рамках ОПЕК+ для стабилизации ситуации на глобальном нефтяном рынке», - отмечается в сообщении Минэнерго.

Кроме этого, П.Шахбазов и С.аль-Мазруи обсудили возможности сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в сфере возобновляемых источников энергии.

П.Шахбазов также провел встречу с министром нефти Ирака Джаббаром Али аль-Лайиби. «Стороны обменялись мнениями по перспективам сотрудничества в сфере энергетики. Министр нефти Ирака изъявил желание посетить в ближайшее время Азербайджан для ознакомления с развитием местной нефтяной промышленности», - отмечается в сообщении.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОПЕК, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]