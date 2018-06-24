Делегация Госдумы посетит Азербайджан

с24-25 июня состоится официальный визит делегации Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным в Азербайджан.

В рамках визита планируются встречи В.Володина с президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым и председателем Милли Меджлиса (парламента) Октаем Асадовым, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Ключевыми темами станут развитие взаимовыгодных отношений двух стран, решение вопросов торгово-экономического сотрудничества, сближение законодательства. В ходе встреч будут обсуждаться вопросы углубления межпарламентского сотрудничества и взаимодействия на площадках международных межпарламентских организаций.

Официальный визит делегации начнется с церемонии возложения венков к могиле Гейдара Алиева и цветов к Вечному огню.