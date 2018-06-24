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Внешняя политика 24.06.2018 10:17

Делегация Госдумы посетит Азербайджан

с24-25 июня состоится официальный визит делегации Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным в Азербайджан.

В рамках визита планируются встречи В.Володина с президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым и председателем Милли Меджлиса (парламента) Октаем Асадовым, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Ключевыми темами станут развитие взаимовыгодных отношений двух стран, решение вопросов торгово-экономического сотрудничества, сближение законодательства. В ходе встреч будут обсуждаться вопросы углубления межпарламентского сотрудничества и взаимодействия на площадках международных межпарламентских организаций.

Официальный визит делегации начнется с церемонии возложения венков к могиле Гейдара Алиева и цветов к Вечному огню.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГОСДУМА, АЗЕРБАЙДЖАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]