«Соло Тюрк» и «Турецкие звезды» ВВС Турции 26 июня покажут авиашоу в Баку

В связи с праздничными мероприятиями, посвященными 100-летию Вооруженных Сил Азербайджана, над Бакинской бухтой будут проведены показательные полеты самолетов, входящих в состав групп «Соло Тюрк» и «Турецкие звезды».
«За авиашоу можно будет наблюдать на территории Приморского национального парка 26 июня в 12:30 после завершения военного парада», - сообщается в пресс-релизе Министерства обороны.
Как сообщалось ранее, накануне в Баку прибыли самолеты F-16, входящие в состав группы "Соло-Тюрк" Военно-воздушных сил Турции.
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