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Это интересно 24.06.2018 10:25

«Соло Тюрк» и «Турецкие звезды» ВВС Турции 26 июня покажут авиашоу в Баку

В связи с праздничными мероприятиями, посвященными 100-летию Вооруженных Сил Азербайджана, над Бакинской бухтой будут проведены показательные полеты самолетов, входящих в состав групп «Соло Тюрк» и «Турецкие звезды».

«За авиашоу можно будет наблюдать на территории Приморского национального парка 26 июня в 12:30 после завершения военного парада», - сообщается в пресс-релизе Министерства обороны.

Как сообщалось ранее, накануне в Баку прибыли самолеты F-16, входящие в состав группы "Соло-Тюрк" Военно-воздушных сил Турции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, САМОЛЕТЫ, АВИАШОУ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]