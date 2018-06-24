«Соло Тюрк» и «Турецкие звезды» ВВС Турции 26 июня покажут авиашоу в Баку

В связи с праздничными мероприятиями, посвященными 100-летию Вооруженных Сил Азербайджана, над Бакинской бухтой будут проведены показательные полеты самолетов, входящих в состав групп «Соло Тюрк» и «Турецкие звезды».

«За авиашоу можно будет наблюдать на территории Приморского национального парка 26 июня в 12:30 после завершения военного парада», - сообщается в пресс-релизе Министерства обороны.

Как сообщалось ранее, накануне в Баку прибыли самолеты F-16, входящие в состав группы "Соло-Тюрк" Военно-воздушных сил Турции.