В Саудовской Аравии женщины впервые сели за руль автомобиля

Женщины в Саудовской Аравии в воскресенье впервые выехали на своих автомобилях на улицы городов королевства после вступления в силу декрета, согласно которому женщинам в стране разрешено получать водительские права и управлять автомобилем, сообщают западные СМИ.
Отмечается, что на дорогах появились сотни женщин за рулем автомобилей, а этот день назвали "историческим".
В 2017 году король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ас-Сауд подписал указ, согласно которому женщинам в стране с 2018 года разрешено получать водительские права и управлять автомобилем.
Запрет на вождение для женщин на практике действовал в Саудовской Аравии с 1990 года, несмотря на то, что никак не был прописан в местных законах. До 2018 года эта страна была единственной в мире, где де-факто действовал подобный запрет.
В Саудовской Аравии неоднократно инициировались процессы подписания петиций и обращений к королю с призывом позволить женщинам управлять автомобилем, некоторые женщины также садились за руль в качестве протеста и получали за это штрафы или отправлялись под стражу.
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