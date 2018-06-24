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Регион 24.06.2018 13:15

Выборы в Турции проходят в спокойной обстановке - глава Минюста

Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль заявил, что голосование на досрочных президентских и парламентских выборах в стране проходит в спокойной обстановке, сообщает в воскресенье Анатолийское агентство новостей.

"До сих пор мы не получали никакой информации о каких-либо нарушениях на выборах. Все голосуют в спокойной обстановке", - сказал А.Гюль журналистам.

Досрочные президентские и парламентские выборы проходят в воскресенье в Турции. Избирательные участки по всей стране откроются в 08:00 по местному времени. Их работа завершится в 17:00.

В ходе выборов избирателям выдаются сразу два бюллетеня, на одном из которых перечислены кандидаты на пост президента страны, на другом - кандидаты в Великое национальное собрание Турции (парламент).

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВЫБОРЫ, ОБСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]