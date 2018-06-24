Выборы в Турции проходят в спокойной обстановке - глава Минюста

Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль заявил, что голосование на досрочных президентских и парламентских выборах в стране проходит в спокойной обстановке, сообщает в воскресенье Анатолийское агентство новостей.
"До сих пор мы не получали никакой информации о каких-либо нарушениях на выборах. Все голосуют в спокойной обстановке", - сказал А.Гюль журналистам.
Досрочные президентские и парламентские выборы проходят в воскресенье в Турции. Избирательные участки по всей стране откроются в 08:00 по местному времени. Их работа завершится в 17:00.
В ходе выборов избирателям выдаются сразу два бюллетеня, на одном из которых перечислены кандидаты на пост президента страны, на другом - кандидаты в Великое национальное собрание Турции (парламент).
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