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Дальнее зарубежье 24.06.2018 13:46

Отряды ССА, контролировавшие более 10 населенных пунктов в Сирии, перешли на сторону правительственных войск - российские военные

Отряды Сирийской свободной армии (ССА), контролировавшие 11 населенных пунктов на юге Сирии, добровольно перешли на сторону правительственных войск, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

"В течение прошедших суток после отражения масштабного наступления отрядов "Джабхат ан-Нусры" в Южной зоне деэскалации формирования Сирийской свободной армии (ССА), контролировавшие населенные пункты Хабаб, Хирбат-эль-Мсап, Джерфи, Асем, Шейх-Гарбия, Шейх-Шарки, Эль-Шумария, Хирбат-аз-Забабир, Дейр-Дама, Аш-Шиях и Джадаль, добровольно перешли на сторону правительственных войск", - говорится в сообщении.

По данным российского Центра примирения, к исходу 23 июня эти населенные пункты полностью контролировались сирийскими властями.

"Действовавшие там отряды ССА присоединились к подразделениям правительственных войск для проведения совместных операций против террористов группировок ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусра", - отмечают российские военные.

По их словам, российским Центром примирения враждующих сторон организована работа по доставке гуманитарной помощи и предметов первой необходимости мирным жителям освобожденных районов на юге Сирии.

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Тэги: СИРИЯ, ОБСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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