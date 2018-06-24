Отряды ССА, контролировавшие более 10 населенных пунктов в Сирии, перешли на сторону правительственных войск - российские военные

Отряды Сирийской свободной армии (ССА), контролировавшие 11 населенных пунктов на юге Сирии, добровольно перешли на сторону правительственных войск, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.
"В течение прошедших суток после отражения масштабного наступления отрядов "Джабхат ан-Нусры" в Южной зоне деэскалации формирования Сирийской свободной армии (ССА), контролировавшие населенные пункты Хабаб, Хирбат-эль-Мсап, Джерфи, Асем, Шейх-Гарбия, Шейх-Шарки, Эль-Шумария, Хирбат-аз-Забабир, Дейр-Дама, Аш-Шиях и Джадаль, добровольно перешли на сторону правительственных войск", - говорится в сообщении.
По данным российского Центра примирения, к исходу 23 июня эти населенные пункты полностью контролировались сирийскими властями.
"Действовавшие там отряды ССА присоединились к подразделениям правительственных войск для проведения совместных операций против террористов группировок ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусра", - отмечают российские военные.
По их словам, российским Центром примирения враждующих сторон организована работа по доставке гуманитарной помощи и предметов первой необходимости мирным жителям освобожденных районов на юге Сирии.
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