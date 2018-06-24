Проведение конституционной реформы в Сирии будет решением самих сирийцев, а не других стран, заявляет Асад

Проведение в Сирии конституционной реформы зависит только от воли сирийского народа, заявил президент этой страны Башар Асад.
"Если сирийцы не захотят этого - этого не будет", - заявил он в эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ.
Б.Асад подчеркнул, что любая конституционная реформа "не касается президента или правительства, это дело сирийского народа, если мы хотим прийти к каким- либо изменениям или хоть к чему-либо, необходим национальный референдум".
"Если будет референдум, и люди поддержат новую конституцию, конечно, мы примем ее. Но это будет не потому, что этого захотела ООН или иностранное государство. Это будет решение сирийцев", - подчеркнул Б.Асад.
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