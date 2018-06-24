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Дальнее зарубежье 24.06.2018 15:34

Асад говорит, что еще не принял решения, идти ли еще на один президентский срок

СИРИЯ-АСАД-ПЕРСПЕКТИВЫ
24.06.2018 13:36:36 MSK
НОВОСТИ ИНТЕРФАКСА
Асад говорит, что еще не принял решения, идти ли еще на один президентский срок

Владивосток. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Сирии Башар Асад заявил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на следующих президентских выборах.

"Тут два фактора: первый - мое желание, и оно исходит из второго фактора - воли сирийского народа", - заявил он в эфире телеканала НТВ.

Он подчеркнул, что ещё есть три года.

"К тому времени, к 2021 году, будет ли готов сирийский народ принять того же человека, того же президента, или нет? Если нет, то что мне даст президентский пост?" - задался вопросом сирийский президент.

Он отметил, что если нет, то он не сможет достичь успеха и что-либо дать своей стране, "поэтому ответ будет "нет".

"Если будут готовы - я подумаю над этим, но сейчас еще рано, впереди три года", - заключил Б.Асад.

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Тэги: СИРИЯ, АСАД, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]