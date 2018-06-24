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Дальнее зарубежье 24.06.2018 14:54

Предотвратить провокации с химоружием в Сирии невозможно, американцы постоянно врут - Асад

Президент Сирии Башар Асад считает, что предотвратить провокации, связанные якобы с применением в стране химоружия невозможно.

В эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ ему был задан вопрос, можно ли подобные провокации как-то предотвращать. Ведущая, в частности, напомнила, что недавно "Минобороны РФ объявило, что подобное готовится в Дейр-эз-Зоре".

Б.Асад ответил, что такие провокации придумываются Западом, западными СМИ.

"Эти провокации не имеют ничего общего с реальностью. Это плод их собственного воображения, воображения их СМИ, что-то, что придумывается их средствами массовой информации и дальше распространяется по миру через интернет и другие СМИ. Поэтому предотвратить провокации невозможно", - сказал Б.Асад.

"Американцы постоянно врут, и сразу же атакуют. Когда нет уважения к международным нормам, когда нет эффективных институтов ООН, вы не можете говорить о предотвращении провокаций, мир живет по законам джунглей", - сказал президент Сирии.

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Тэги: СИРИЯ, АСАД, ХИМОРУЖИЕ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]