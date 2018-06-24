Предотвратить провокации с химоружием в Сирии невозможно, американцы постоянно врут - Асад

Президент Сирии Башар Асад считает, что предотвратить провокации, связанные якобы с применением в стране химоружия невозможно.
В эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ ему был задан вопрос, можно ли подобные провокации как-то предотвращать. Ведущая, в частности, напомнила, что недавно "Минобороны РФ объявило, что подобное готовится в Дейр-эз-Зоре".
Б.Асад ответил, что такие провокации придумываются Западом, западными СМИ.
"Эти провокации не имеют ничего общего с реальностью. Это плод их собственного воображения, воображения их СМИ, что-то, что придумывается их средствами массовой информации и дальше распространяется по миру через интернет и другие СМИ. Поэтому предотвратить провокации невозможно", - сказал Б.Асад.
"Американцы постоянно врут, и сразу же атакуют. Когда нет уважения к международным нормам, когда нет эффективных институтов ООН, вы не можете говорить о предотвращении провокаций, мир живет по законам джунглей", - сказал президент Сирии.
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