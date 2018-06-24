Истребители F-16 и F-5 ВВС Турции совершат показательные полеты в небе над Баку – Минобороны Азербайджана

Авиационная группа «Турецкие звезды» Военно-воздушных сил (ВВС) Турции прибыла в Баку для участия в военном параде по случаю 100-летия Вооруженных Сил (ВС) Азербайджана.
«В состав группы входят 8 самолетов F-5. Они примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию ВС Азербайджана»,- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Согласно информации оборонного ведомства, 26 июня в 12.30 состоятся показательные полеты двух истребителей F-16 и восьми F-5, входящих в авиационные группы «Соло Тюрк» и «Турецкие звезды» ВВС Турции.
аз
Ф.Исазаде
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