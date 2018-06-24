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Оборона 24.06.2018 16:17

Истребители F-16 и F-5 ВВС Турции совершат показательные полеты в небе над Баку – Минобороны Азербайджана

Авиационная группа «Турецкие звезды» Военно-воздушных сил (ВВС) Турции прибыла в Баку для участия в военном параде по случаю 100-летия Вооруженных Сил (ВС) Азербайджана.

«В состав группы входят 8 самолетов F-5. Они примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию ВС Азербайджана»,- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно информации оборонного ведомства, 26 июня в 12.30 состоятся показательные полеты двух истребителей F-16 и восьми F-5, входящих в авиационные группы «Соло Тюрк» и «Турецкие звезды» ВВС Турции.

аз

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, ПОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]