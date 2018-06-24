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Дальнее зарубежье 24.06.2018 17:22

В Вене готовятся к саммиту РФ-США, который может пройти там 15 июля - СМИ

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, как ожидается, состоится в Вене 15 июля, сообщает в воскресенье австрийская газета "Кронен цайтунг".

По ее данным, в столицу Австрии несколько дней назад прибыли российские и американские дипломаты, чтобы прояснить детали встречи.

"Также в Вену уже прибывают группы российских и американских служб безопасности, которые начали анализ обстановки для организации переговоров двух лидеров", - пишет издание.

Между тем в Кремле пока не называют и конкретных сроков проведения российско-американского саммита.

"Пока мы не готовы говорить о конкретных сроках", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в минувшую пятницу "Интерфаксу". Так он ответил на вопрос, рассматривают ли в Кремле возможность проведения встречи президентов России и США в июле.

Ранее Д.Трамп заявил о возможности встречи с российским лидером В.Путиным в следующем месяце. "Я рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле", - процитировало в четверг Д.Трампа агентство Bloomberg.

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Тэги: АВСТРИЯ, США, РОССИЯ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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