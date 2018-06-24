В Вене готовятся к саммиту РФ-США, который может пройти там 15 июля - СМИ

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, как ожидается, состоится в Вене 15 июля, сообщает в воскресенье австрийская газета "Кронен цайтунг".
По ее данным, в столицу Австрии несколько дней назад прибыли российские и американские дипломаты, чтобы прояснить детали встречи.
"Также в Вену уже прибывают группы российских и американских служб безопасности, которые начали анализ обстановки для организации переговоров двух лидеров", - пишет издание.
Между тем в Кремле пока не называют и конкретных сроков проведения российско-американского саммита.
"Пока мы не готовы говорить о конкретных сроках", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в минувшую пятницу "Интерфаксу". Так он ответил на вопрос, рассматривают ли в Кремле возможность проведения встречи президентов России и США в июле.
Ранее Д.Трамп заявил о возможности встречи с российским лидером В.Путиным в следующем месяце. "Я рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле", - процитировало в четверг Д.Трампа агентство Bloomberg.
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