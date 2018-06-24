Жители Кутаиси жалуются на огромное количество змей, которых они замечают на территории, прилегающей к зданию парламента Грузии, и соседних улицах, сообщают в воскресенье грузинские СМИ.
По информации СМИ, особенно большое число рептилий в нынешнем году фиксируется вдоль протекающей в городе реки Ораскури.
"Я увидел змею толщиной с руку. Я таких змей в Кутаиси никогда не видел", - рассказал журналистам один из местных жителей. Жители города в беседах с журналистами также отмечают, что территория, прилегающая к зданию парламента, "буквально кишит змеями".
СМИ отмечают, что из-за нашествия змей в Кутаиси пришлось прекратить работу, расположенного недалеко от парламента на улице Бухаидзе детского сада.
По данным СМИ, жители города уже обратились к мэрии с требованием принять меры для решения этой проблемы.
На этой неделе СМИ сообщали об участившихся случаях появления змей в жилых кварталах в Тбилиси.
По данным агентства мэрии Тбилиси, которое отвечает за мониторинг животных, в нынешнем году в результате поступавших от граждан сигналов сотрудниками агентства уже было выловлено около 250 змей.
В агентстве по мониторингу животных рассказали журналистам, что в большинстве случаев речь идет о безобидных рептилиях, однако в некоторых районах грузинской столицы иногда все же встречаются и ядовитые змеи, включая гюрзу.
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