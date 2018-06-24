Премьер Бельгии назвал приоритеты неформальной встречи европейских лидеров в Брюсселе

Глава правительства Бельгии Шарль Мишель первым среди приоритетов совещания глав государств и правительств ряда стран ЕС, которое проходит в воскресенье в Брюсселе, назвал охрану внешних границ Евросоюза.
"Если хотим спасти свободное перемещение внутри Шенгенской зоны, надо осуществлять реальный строгий контроль над внешними границами Европейского союза", - заявил Ш.Мишель по прибытии на встречу лидеров ЕС по вопросам миграции и предоставления убежища.
Вторым приоритетом он считает детальное обсуждение того, какими должны быть "центры ориентации" - приема и отбора беженцев - и каким образом должно соблюдаться их соответствие международным норам.
"И третий приоритет в том, что Дублин (дублинские правила европейского убежища - ИФ) должен быть реформирован таким образом, чтобы в нем соблюдались солидарность и ответственность", - подчеркнул Ш.Мишель.
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