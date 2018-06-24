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Дальнее зарубежье 24.06.2018 19:02

Премьер Бельгии назвал приоритеты неформальной встречи европейских лидеров в Брюсселе

Глава правительства Бельгии Шарль Мишель первым среди приоритетов совещания глав государств и правительств ряда стран ЕС, которое проходит в воскресенье в Брюсселе, назвал охрану внешних границ Евросоюза.

"Если хотим спасти свободное перемещение внутри Шенгенской зоны, надо осуществлять реальный строгий контроль над внешними границами Европейского союза", - заявил Ш.Мишель по прибытии на встречу лидеров ЕС по вопросам миграции и предоставления убежища.

Вторым приоритетом он считает детальное обсуждение того, какими должны быть "центры ориентации" - приема и отбора беженцев - и каким образом должно соблюдаться их соответствие международным норам.

"И третий приоритет в том, что Дублин (дублинские правила европейского убежища - ИФ) должен быть реформирован таким образом, чтобы в нем соблюдались солидарность и ответственность", - подчеркнул Ш.Мишель.

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Тэги: ЕС, БЕЛЬГИЯ, МИГРАЦИЯ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]