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Дальнее зарубежье 24.06.2018 19:35

Генсек СЕ Ягланд намерен официально просить руководство РФ помиловать украинского режиссера Сенцова - СМИ

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбйорн Ягланд в понедельник, 25 июня, подаст официальную просьбу к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в российской колонии, сообщает DW в воскресенье со ссылкой на директора департамента коммуникаций, замгенсекретаря СЕ Даниэля Гольтгена (Daniel Holtgen).

"В понедельник Ягланд подаст просьбу о помиловании Сенцова", - сообщил Д.Гольтген.

Он также отметил, что генсек, как руководитель СЕ, имеет право это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека.

Т.Ягланд 20 июня посетил Москву, где встретился с В.Путиным, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой.

По словам Д.Гольтгена, во время переговоров с В.Путиным вопрос освобождения украинских политзаключенных не затрагивался, однако в ходе встреч с С.Лавровым и Т.Москальковой генсек СЕ призвал российскую сторону освободить О.Сенцова по гуманитарным соображениям.

"Российская сторона выслушала этот призыв, однако не изложила относительно него ни поддержки, ни отрицания", - сообщил замгенсека СЕ.

Поэтому, по словам Д.Гольтгена, Т.Ягланд решил хлопотать об освобождении О.Сенцова лично.

Двумя днями ранее адвокат О.Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что его подзащитный не намерен писать прошения о помиловании в адрес президента РФ. Также, по его словам, О.Сенцов отказался прекратить голодовку по предложению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за создание на территории полуострова террористического сообщества.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

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Тэги: УКРАИНА, СЕ, ГЕНСЕК, СЕНЦОВ


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