Асад заявил, что Сирия полностью уничтожила химическое оружие

Президент Сирии Башар Асад назвал "сказками" обвинения в адрес Дамаска в применении химоружия в Восточной Гуте и подтвердил позицию о полной ликвидации сирийскими властями запасов боевых химических веществ.
"Байки о химическом оружии - это часть политической линии, которая направлена против правительства Сирии", - сказал Б.Асад в эфире телеканала НТВ.
"Эта история с химоружием - предлог для прямого военного вмешательства и атак на сирийскую армию. Это случалось уже много раз, и каждый раз мы слышим сказки о химоружии, когда подконтрольные им террористы терпят поражение", - сказал сирийский президент.
По его словам, к этим байкам прибегают тогда, "когда их войска - подконтрольные им террористы - терпят поражение в некоторых районах Сирии".
Реальное положение вещей, сказал Б.Асад, состоит в том, что "мы ликвидировали химоружие полностью".
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