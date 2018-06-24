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Дальнее зарубежье 24.06.2018 20:07

Асад заявил, что Сирия полностью уничтожила химическое оружие

Президент Сирии Башар Асад назвал "сказками" обвинения в адрес Дамаска в применении химоружия в Восточной Гуте и подтвердил позицию о полной ликвидации сирийскими властями запасов боевых химических веществ.

"Байки о химическом оружии - это часть политической линии, которая направлена против правительства Сирии", - сказал Б.Асад в эфире телеканала НТВ.

"Эта история с химоружием - предлог для прямого военного вмешательства и атак на сирийскую армию. Это случалось уже много раз, и каждый раз мы слышим сказки о химоружии, когда подконтрольные им террористы терпят поражение", - сказал сирийский президент.

По его словам, к этим байкам прибегают тогда, "когда их войска - подконтрольные им террористы - терпят поражение в некоторых районах Сирии".

Реальное положение вещей, сказал Б.Асад, состоит в том, что "мы ликвидировали химоружие полностью".

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Тэги: СИРИЯ, АСАД, ГУТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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