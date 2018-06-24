Отношения России и Азербайджана находятся на очень высоком уровне - Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил большую роль президента РФ Владимира Путина и президента Республики Азербайджан Ильхама Алиева в развитии отношений между государствами.

На встрече в воскресенье с главой Азербайджана он сказал: "Я думаю, то, что сделано во внешней политике в вопросах сближения отношений между нашими странами, является хорошим показателем того, что отношения между Россией и Республикой Азербайджан находятся на очень высоком уровне".

"Это отношения стратегических партнеров. Мы, конечно, всегда подчеркиваем ту роль, которую играют наши президенты: Владимир Владимирович Путин и вы", - обратился председатель нижней палаты парламента РФ к президенту Азербайджана.

В свою очередь И.Алиев отметил, что встречи глав государств укрепляют отношения между странами по всем направлениям.

В то же время он подчеркнул важность выстраивания диалога на межпарламентском уровне. "Как вы знаете, мы сотрудничаем во многих сферах. Очень многоплановые и конструктивные отношения мы выработали. И, конечно, межпарламентское сотрудничество имеет особую важность: мы сотрудничаем в рамках международных организаций, мы поддерживаем всегда друг друга на международных площадках - это тоже показатель доверительного отношения между нашими странами", - сказал И.Алиев.

Делегация Госдумы во главе со спикером В.Володиным находится в Азербайджане с официальным визитом.