Отношения России и Азербайджана находятся на очень высоком уровне - Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил большую роль президента РФ Владимира Путина и президента Республики Азербайджан Ильхама Алиева в развитии отношений между государствами.
На встрече в воскресенье с главой Азербайджана он сказал: "Я думаю, то, что сделано во внешней политике в вопросах сближения отношений между нашими странами, является хорошим показателем того, что отношения между Россией и Республикой Азербайджан находятся на очень высоком уровне".
"Это отношения стратегических партнеров. Мы, конечно, всегда подчеркиваем ту роль, которую играют наши президенты: Владимир Владимирович Путин и вы", - обратился председатель нижней палаты парламента РФ к президенту Азербайджана.
В свою очередь И.Алиев отметил, что встречи глав государств укрепляют отношения между странами по всем направлениям.
В то же время он подчеркнул важность выстраивания диалога на межпарламентском уровне. "Как вы знаете, мы сотрудничаем во многих сферах. Очень многоплановые и конструктивные отношения мы выработали. И, конечно, межпарламентское сотрудничество имеет особую важность: мы сотрудничаем в рамках международных организаций, мы поддерживаем всегда друг друга на международных площадках - это тоже показатель доверительного отношения между нашими странами", - сказал И.Алиев.
Делегация Госдумы во главе со спикером В.Володиным находится в Азербайджане с официальным визитом.
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