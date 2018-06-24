Партия, возглавляемая Эрдоганом, лидирует на выборах в Турции - агентство

Правящая "Партия справедливости и развития" Реджепа Тайипа Эрдогана лидирует на досрочных парламентских выборах, прошедших в Турции в воскресенье, передает агентство "Анадолу" со ссылкой на предварительные результаты голосования.

По его данным, ПСР набирает около 65% голосов избирателей, тогда как ближайший ее конкурент - Народно-республиканская партия - получила 25,85%.

На третьем месте "Демократическая партия народов" с 8,4%, все остальные партии получили в общей сумме около 1,9% голосов.

Досрочные президентские и парламентские выборы прошли в воскресенье в Турции. В ходе выборов избирателям выдавалось сразу два бюллетеня, на одном из которых перечислены кандидаты на пост президента страны, на другом - кандидаты в Великое национальное собрание Турции (парламент).