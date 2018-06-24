Алиев поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции, пригласил его посетить с визитом Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в ходе телефонного разговора поздравил Реджеба Тайипа Эрдогана с победой на внеочередных президентских выборах в Турции.
«И.Алиев 24 июня позвонил Р.Т.Эрдогану и поздравил его с победой на выборах. Он отметил, что под руководством Р.Т.Эрдогана Турция достигла значительных экономических успехов, укрепила свои позиции на международной арене», - отмечается в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.
И.Алиев пожелал турецкому коллеге новых успехов.
И.Алиев также пригласил Р.Т.Эрдогана с визитом в Азербайджан, это приглашение было принято турецким лидером.
«Главы государств также выразили уверенность в дальнейшем всестороннем развитии азербайджано-турецких отношений», - подчеркивает пресс-служба азербайджанского лидера.
Министр нефти Ирака планирует посетить Азербайджан
При падении добычи нефти у ряда стран ОПЕК+ другие смогут быстро восполнить эти объемы - Фалих
Минэнерго РФ не ждет сильных колебаний цен на нефть после решения ОПЕК+ о росте добычи
ФИФА начала расследование в отношении двух швейцарских футболистов и сербского тренера
«Соло Тюрк» и «Турецкие звезды» ВВС Турции 26 июня покажут авиашоу в Баку
В Азербайджане на 69-ом году скончался министр оборонной промышленности - СМИ
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
Партия, возглавляемая Эрдоганом, лидирует на выборах в Турции - агентство
Асад заявил, что Сирия полностью уничтожила химическое оружие
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Банк ВТБ (Азербайджан) снижает ставки по кредитам для госслужащих
Купи смартфон Samsung у Nar, получи часть стоимости телефона обратно на баланс!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений