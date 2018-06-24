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Внешняя политика 24.06.2018 21:29

Алиев поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции, пригласил его посетить с визитом Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в ходе телефонного разговора поздравил Реджеба Тайипа Эрдогана с победой на внеочередных президентских выборах в Турции.

«И.Алиев 24 июня позвонил Р.Т.Эрдогану и поздравил его с победой на выборах. Он отметил, что под руководством Р.Т.Эрдогана Турция достигла значительных экономических успехов, укрепила свои позиции на международной арене», - отмечается в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

И.Алиев пожелал турецкому коллеге новых успехов.

И.Алиев также пригласил Р.Т.Эрдогана с визитом в Азербайджан, это приглашение было принято турецким лидером.

«Главы государств также выразили уверенность в дальнейшем всестороннем развитии азербайджано-турецких отношений», - подчеркивает пресс-служба азербайджанского лидера.

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Тэги: АЛИЕВ, ЭРДОГАН, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]