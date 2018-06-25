Азербайджанская экономическая наука находится на стадии реформирования - представитель Института Экономики НАНА

Азербайджанская экономическая наука находится на стадии реформирования, отмечает заведующий отделом Международных связей Института Экономики Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по экономике, доцент Руфат Эфендиев.

"Мы поистине являемся свидетелями уникального явления. За прошедшие 10-15 лет мы много раз читали в прессе, слышали и обсуждали новости о реформировании структуры НАНА, сокращения штата сотрудников, реорганизации различных институтов и т.д. Но то, что сейчас происходит в Институте Экономики, не имеет аналогов в прошлом", - подчеркивает Р.Эфендиев.

Речь идет о конкурсе на замещение должностей, в котором участвуют все научные сотрудники Института. Он проводится в соответствии со статьей 50 Трудового Кодекса Азербайджанской Республики, пунктом 5 статьи 8 «Закона о науке» и статьи 2.3.4 Устава Института.

"В структуре НАНА на протяжении последних лет много раз проводились различного рода переаттестации. Однако, на этот раз в НАНА впервые проводится конкурс на основе новых утвержденных правил. Соответствующая Конкурсная комиссия, созданная по приказу директора Института, рассмотрела все документы и определила список претендентов, имеющих право на участие в конкурсе. Окончательное решение по каждому претенденту принимается Ученым Советом путем тайного голосования. Заседания Ученого Совета открыты как для всех сотрудников Института, так и для «посторонних». При двух голосованиях я был председателем счетной комиссии и могу с уверенностью сказать, что выборы проходят абсолютно демократично и прозрачно. Члены Совета голосуют в отдельной комнате, а урна (кстати, прозрачная) находится в зале заседания. Бюллетени считаются при всех. Результаты конкурса обнародуются сразу же после голосования по каждому отдельному претенденту. На заседаниях Ученого Совета также принимает участие академик-секретарь Отделения общественных наук НАНА академик Наргиз Ахундова", - сообщил Р.Эфендиев.

По его словам, в целом, не прошедшие конкурс продемонстрировали крайне низкую трудовую дисциплину (по сути, "мертвые души"), низкое качество плановых научных работ, пассивность в научных дискуссиях и т.п.

"Не прошедшие претенденты зачастую затруднялись даже правильно назвать темы своих диссертаций и плановых научных работ. Данный факт указывал на их несерьезное отношение к научной работе. Конечно, результаты голосований уже являются предметом дискуссий. Это было ожидаемо. Межличностные отношения не могут не накладывать определенный отпечаток на его итоги, но, в целом, итоги конкурса по всеобщему мнению справедливы, избираются только достойные", - подчеркнул Р.Эфендиев.

Он также отметил, что в данном конкурсе проявилась нарастающая положительная тенденция вовлечения в научно-исследовательскую деятельность молодых специалистов.

"В своих многочисленных выступлениях, президент НАНА академик Акиф Ализаде многократно подчеркивал важность мер, направленных на популяризацию науки. С этой целью в стране уже не раз проводились Фестивали науки, общие собрания и встречи. Конкурс, проводимый в настоящее время в нашем Институте, показывает, что мы, наконец, видим результаты этой сложной работы. Наука, и в частности экономическая наука, все больше привлекает внимание молодых специалистов. Мы наблюдали эту тенденцию при приеме документов в докторантуру, и продолжаем наблюдать это сейчас на конкурсе. Люди с высшим образованием, и в большинстве своем получивших его за рубежом, изъявляют желание сделать научную карьеру. Вне всяких сомнений, нас этот факт не может не радовать. Это еще раз доказывает, что в Азербайджане всегда была, есть и будет талантливая, интеллектуальная, просвещенная молодежь, готовая работать на благо своей Родины, приносить пользу азербайджанскому народу и науке. Не хотелось бы сейчас называть конкретные имена и фамилии, поскольку конкурс все еще продолжается. Однако, хочу сообщить один немаловажный факт. Я плотно общаюсь с молодыми сотрудниками Института. Они в восторге. Один младший научный сотрудник даже сказал, что вот теперь-то он наконец поверил в то, что Академия действительно хочет обновления - потому, что он верит в дела, а не слова", - отметил Р.Эфендиев.

По его словам, в случае успешной апробации, не исключается возможность проведения аналогичных конкурсов и в других институтах системы НАНА.

Конкурс на замещение научных должностей в Институте Экономики НАНА проводится с 21 июня по 2 июля 2018 года.