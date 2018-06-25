Володин рассчитывает, что поездка в Баку делегации нижней палаты российского парламента укрепит межрегиональное сотрудничество

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассчитывает, что поездка делегации нижней палаты российского парламента в Баку даст импульс развитию межпарламентских отношений двух стран, а также укрепит межрегиональное сотрудничество.
Делегация Госдумы во главе с В.Володиным находится в Азербайджане с официальным визитом. Парламентарии уже встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В состав делегации входят, в частности, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, глава думского комитета по энергетике Павел Завальный.
"В межпарламентских отношениях, безусловно, есть потенциал развития, и мы считаем, что парламентское измерение должно давать еще больше возможности строить отношения между нашими странами. Мы надеемся, что итогом визита будет достижение договоренностей, которые позволят вывести наши отношения на межрегиональный уровень в рамках парламентского измерения и придадут импульс развитию отношений в целом между нашими народами", - заявил спикер ГД в интервью азербайджанскому телеканалу AZTV, напомнив, что это первая поездка в Баку делегации Госдумы седьмого созыва.
В.Володин отметил, что в Госдуме считают возможным провести в следующем году конференцию в рамках межрегионального сотрудничества. "Будем обсуждать этот вопрос... Мы поддерживаем решение наших профильных комитетов активизировать работу. В составе нашей делегации как раз присутствуют главы профильных комитетов, председатели региональных законодательных собраний Республики Дагестан и Ставропольского края. У нас есть огромный потенциал, и необходимо его задействовать: добиваться решений, которых ждут наши народы", - отметил В.Володин.
По его словам, парламентам РФ и Азербайджана необходимо многое сделать для законодательного обеспечения решений глав двух стран.
"Вы знаете, что главы наших государств встречаются достаточно часто, они обсуждают судьбоносные вопросы, вопросы развития наших отношений. Задача парламентов - законодательно обеспечить решения, которые достигаются на уровне президента РФ Владимира Владимировича Путина и президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева. Поэтому это также приоритет в нашей работе", - подчеркнул российский политик.
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