Четверо детей утонули в канале близ Астаны

В районе поселка Пригородный близ Астаны в канале Нура-Есиль утонули четверо детей в возрасте 9-12 лет, сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД Руслан Иманкулов.
По его информации, просьба об оказания помощи в поиске пропавших детей в районе поселка Пригородный поступила спасателям в минувшее воскресенье.
На место были направлены сотрудники Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда.
"Поиски дали результат только сегодня, 25 июня. Утром, в 5 часов 17 минут в районе ЖМ "Пригородный", в канале "Нура-Есиль" обнаружены и извлечены тела детей", - сказал Р.Иманкулов.
По его информации, двое из них 2007 года рождения, один 2009-го и один 2006-го.
Дети были оставлены без контроля родителей и утонули во время купания в непредназначенном для этого месте, отметил официальный представитель комитета по ЧС.
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