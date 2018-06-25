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Происшествия 25.06.2018 09:11

Четверо детей утонули в канале близ Астаны

В районе поселка Пригородный близ Астаны в канале Нура-Есиль утонули четверо детей в возрасте 9-12 лет, сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД Руслан Иманкулов.

По его информации, просьба об оказания помощи в поиске пропавших детей в районе поселка Пригородный поступила спасателям в минувшее воскресенье.

На место были направлены сотрудники Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда.

"Поиски дали результат только сегодня, 25 июня. Утром, в 5 часов 17 минут в районе ЖМ "Пригородный", в канале "Нура-Есиль" обнаружены и извлечены тела детей", - сказал Р.Иманкулов.

По его информации, двое из них 2007 года рождения, один 2009-го и один 2006-го.

Дети были оставлены без контроля родителей и утонули во время купания в непредназначенном для этого месте, отметил официальный представитель комитета по ЧС.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАНАЛ, ДЕТИ, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]