Четверо детей утонули в канале близ Астаны

В районе поселка Пригородный близ Астаны в канале Нура-Есиль утонули четверо детей в возрасте 9-12 лет, сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД Руслан Иманкулов.

По его информации, просьба об оказания помощи в поиске пропавших детей в районе поселка Пригородный поступила спасателям в минувшее воскресенье.

На место были направлены сотрудники Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда.

"Поиски дали результат только сегодня, 25 июня. Утром, в 5 часов 17 минут в районе ЖМ "Пригородный", в канале "Нура-Есиль" обнаружены и извлечены тела детей", - сказал Р.Иманкулов.

По его информации, двое из них 2007 года рождения, один 2009-го и один 2006-го.

Дети были оставлены без контроля родителей и утонули во время купания в непредназначенном для этого месте, отметил официальный представитель комитета по ЧС.