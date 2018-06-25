Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.981 RUR   0.0269 GBR   2.2545 TRY   0.3654

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.58 Brent   75.55

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 34° Завтра 22° 35° 27 Июн 23° 36° 28 Июн 23° 36°

Дальнее зарубежье 25.06.2018 12:02

Южная Корея и КНДР обсудили восстановление военных линий связи - СМИ

Представители вооруженных сил Южной Кореи и КНДР провели в понедельник переговоры, посвященные восстановлению работы двух военных линий связи, передает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

Переговоры, в которых приняли участие военнослужащие в звании полковников, прошли в южнокорейском городе Пхаджу - южнее Пханмунджома в демилитаризованной зоне. Это первая подобная встреча за последние семь лет, отмечает Уай-Ти-Эн.

По данным телеканала, речь шла о повторном введении в строй западной и восточной линий связи с целью избегать недопонимания между сторонами, грозящего нарастанием напряженности.

Уай-Ти-Эн напоминает, что западный канал связи был отключен вместе с закрытием южнокорейскими властями индустриального комплекса Кэсон, однако телефонную связь с КНДР по этому каналу восстановили в преддверии Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. В свою очередь восточную линию связи отключили еще в 2011 году на фоне нарастания напряженности между Южной Кореей и КНДР.

Телеканал отмечает, что кроме этого, во вторник представители Сеула и Пхеньяна должны встретиться в Пханмунджоме, чтобы обсудить объединение и модернизацию железнодорожных сетей Южной Кореи и КНДР.

Еще одна встреча, также посвященная сотрудничеству по транспортным путям, запланирована на этот четверг.

Помимо этого, на будущую среду намечены переговоры о сотрудничестве в сфере лесного хозяйства.

"На встречах подкомиссий по вопросам сотрудничества в железнодорожной, дорожной сферах и в лесоводстве мы добросовестно обсудим способы выполнения Пханмунджомской декларации с целью заложить основу для устойчивого развития отношений между Югом и Севером и установления долговременного мира на Корейском полуострове", - приводит телеканал выдержки из заявления министерства по защите окружающей среды Южной Кореи.

27 апреля прошел исторический саммит с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в населенном пункте Пханмунджом. По итогам переговоров стороны сделали заявление, в котором объявили о намерении заключить мирный договор, а также о планах добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, СОТРУДНИЧЕСТВО, ВСТРЕЧИ


Похожие новости


Президент Южной Кореи назвал саммит США-КНДР шагом по предотвращению ядерной войны США остаются приверженными принципу "полной, проверяемой и необратимой" денуклеаризации КНДР - Помпео Президент Южной Кореи заявляет, что диалога лишь между США и КНДР может не хватить для денуклеаризации Корейского полуострова Южная Корея и КНДР обменялись списками членов делегаций, которые отправятся на переговоры на высоком уровне Мун Чжэ Ин попросил Ким Чен Ына не отказываться от встречи с Трампом Лидеры КНДР и Южной Кореи провели вторую встречу в демилитаризованной зоне, заявляют в Сеуле

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]