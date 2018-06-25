Южная Корея и КНДР обсудили восстановление военных линий связи - СМИ

Представители вооруженных сил Южной Кореи и КНДР провели в понедельник переговоры, посвященные восстановлению работы двух военных линий связи, передает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

Переговоры, в которых приняли участие военнослужащие в звании полковников, прошли в южнокорейском городе Пхаджу - южнее Пханмунджома в демилитаризованной зоне. Это первая подобная встреча за последние семь лет, отмечает Уай-Ти-Эн.

По данным телеканала, речь шла о повторном введении в строй западной и восточной линий связи с целью избегать недопонимания между сторонами, грозящего нарастанием напряженности.

Уай-Ти-Эн напоминает, что западный канал связи был отключен вместе с закрытием южнокорейскими властями индустриального комплекса Кэсон, однако телефонную связь с КНДР по этому каналу восстановили в преддверии Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. В свою очередь восточную линию связи отключили еще в 2011 году на фоне нарастания напряженности между Южной Кореей и КНДР.

Телеканал отмечает, что кроме этого, во вторник представители Сеула и Пхеньяна должны встретиться в Пханмунджоме, чтобы обсудить объединение и модернизацию железнодорожных сетей Южной Кореи и КНДР.

Еще одна встреча, также посвященная сотрудничеству по транспортным путям, запланирована на этот четверг.

Помимо этого, на будущую среду намечены переговоры о сотрудничестве в сфере лесного хозяйства.

"На встречах подкомиссий по вопросам сотрудничества в железнодорожной, дорожной сферах и в лесоводстве мы добросовестно обсудим способы выполнения Пханмунджомской декларации с целью заложить основу для устойчивого развития отношений между Югом и Севером и установления долговременного мира на Корейском полуострове", - приводит телеканал выдержки из заявления министерства по защите окружающей среды Южной Кореи.

27 апреля прошел исторический саммит с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в населенном пункте Пханмунджом. По итогам переговоров стороны сделали заявление, в котором объявили о намерении заключить мирный договор, а также о планах добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.