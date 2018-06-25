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СНГ 25.06.2018 12:20

Вице-премьер Борисов сменил Рогозина на посту председателя коллегии Военно-промышленной комиссии

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав Военно-промышленной комиссии (ВПК) и ее коллегии.

Согласно указу, опубликованному в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, Дмитрий Рогозин, занимавший в предыдущем составе кабинета министров пост вице-премьера и являвшийся председателем коллегии ВПК, после назначения генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" остался в составе самой комиссии, но выведен из числа членов коллегии.

В свою очередь, экс-замминистра обороны Юрий Борисов, ставший вице-премьером, в ВПК сменил должность ответственного секретаря комиссии на председателя коллегии и заместителя председателя самой комиссии.

Из состава комиссии исключены лишившийся поста гендиректора "Роскосмоса" Игорь Комаров и бывший помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

В свою очередь, экс-глава концерна "Калашников" Алексей Криворучко, занявший в министерстве обороны место Ю.Борисова, вошел в состав коллегии.

И.Комаров исключен также и из состава коллегии комиссии. Также исключены министр науки РФ Михаил Котюков, ранее возглавлявший Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), экс-министр связи Николай Никифоров, бывший министр транспорта Максим Соколов и ушедший с должности заместителя главы МЧС Владимир Степанов.

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Тэги: РОССИЯ, ВПК, БОРИСОВ, РОГОЗИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]