Президент ПАСЕ назвал расистской атакой нападение на цыган на западе Украины

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Мишель Николетти осудил нападение на лагерь ромов под Львовом в ночь на 24 июня, сообщил официальный сайт ассамблеи.

М.Николетти выразил соболезнования семье и друзьям погибшего и расценил произошедшее как расистскую атаку, призвав власти Украины "дать четкий сигнал о том, что нет безнаказанности за такое отвратительное насилие в отношении цыган".

В ночь на 24 июня один человек погиб, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, получили ранения, в результате вследствие нападения неизвестных на цыганский табор на окраине Львова. Нападавшие были в масках и вооружены холодным оружием.

Сотрудники правоохранительных органов задержали восемь человек, в том числе, организатора нападения, большинству задержанных 16-18 лет, они заявили о принадлежности к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь".

Позднее мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что, по меньшей мере, двое пострадавших выписаны из больницы после предоставления медицинской помощи, госпитализированным остается один пострадавший. Он также сообщил о взятии под охрану пострадавших цыган.