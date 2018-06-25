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СНГ 25.06.2018 12:38

Президент ПАСЕ назвал расистской атакой нападение на цыган на западе Украины

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Мишель Николетти осудил нападение на лагерь ромов под Львовом в ночь на 24 июня, сообщил официальный сайт ассамблеи.

М.Николетти выразил соболезнования семье и друзьям погибшего и расценил произошедшее как расистскую атаку, призвав власти Украины "дать четкий сигнал о том, что нет безнаказанности за такое отвратительное насилие в отношении цыган".

В ночь на 24 июня один человек погиб, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, получили ранения, в результате вследствие нападения неизвестных на цыганский табор на окраине Львова. Нападавшие были в масках и вооружены холодным оружием.

Сотрудники правоохранительных органов задержали восемь человек, в том числе, организатора нападения, большинству задержанных 16-18 лет, они заявили о принадлежности к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь".

Позднее мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что, по меньшей мере, двое пострадавших выписаны из больницы после предоставления медицинской помощи, госпитализированным остается один пострадавший. Он также сообщил о взятии под охрану пострадавших цыган.

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Тэги: УКРАИНА, ЦЫГАНЕ, НАПАДЕНИЕ, ПАСЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]