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Регион 25.06.2018 12:57

Россия и Турция продолжат сотрудничество по Сирии и в сфере ВТС после переизбрания Эрдогана - Косачев

Отношения Москвы и Анкары не изменятся после победы Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента Турции, взаимодействие по Сирии и в сфере ВТС продолжится, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Полагаю, после выборов мало что изменится в отношениях с Россией. Эрдоган ведёт здесь свою линию, на которую не могут повлиять ни союзники Турции по НАТО, ни внутренние силы. Сейчас наши связи пребывают на высоте, и если не будет резких перемен в регионе, нет причин и для ухудшений на двустороннем треке", - написал К.Косачев на своей странице в "Фейсбуке" в понедельник.

По его мнению, это означает и продолжение сотрудничества в сфере ВТС.

"Здесь президент Турции ведет себя тем увереннее, чем больше критики в его адрес из Брюсселя, в частности, по поводу закупок российских комплексов С-400. Эрдоган обвинил НАТО в двойных стандартах, ибо у другого члена НАТО Греции есть российские С-300, и ее в этом никто не упрекал, и продолжает гнуть свою линию, предложив России даже совместное производство систем С-500", - отметил К.Косачев.

По словам сенатора, "будет продолжено взаимодействие и в борьбе с терроризмом, в том числе - в трехстороннем "астанинском" формате вместе с Ираном". "И это также крайне важно, в том числе для самого турецкого лидера, претендующего на лидерские позиции в регионе", - полагает он.

По мнению К.Косачева, одна из особенностей прошедших в Турции выборов - "резко выросшая "цена" приза их победителю". Так, с прошлого года в новой Конституции ранее почти номинальные полномочия президента намного расширены и включают в себя, среди прочего, право напрямую назначать высших должностных лиц, влиять на судебную систему, вводить режим чрезвычайного положения, заметил сенатор.

Как считает К.Косачев, для Р.Эрдогана важно и то, что на параллельных парламентских выборах победил поддерживающий его "Народный альянс", в который входят президентская Партия справедливости и развития и Партия националистического действия.

"Это означает, что в стране не будет двоевластия и обеспечено прохождение всех нужных турецкому лидеру инициатив. Однако его партия не имеет большинства мест в одиночку, а потому придётся согласовывать свои действия с партнером", - отметил он.

Вместе с тем, по словам сенатора, хотя победа Р.Эрдогана весьма убедительна, многие говорят о существовании серьезного раскола в обществе и наличии мощной оппозиции.

"Поэтому получение турецким лидером, правящим уже 15 лет, мандата на продолжение курса будет во многом зависеть от его успеха. Прежде всего, в экономике. При Эрдогане укрепила своё благополучие довольно большая часть среднего класса, на это и делал ставку сам лидер, говоря, что "второго Эрдогана нет" для тех, кому сегодня есть что терять. Но проблем все равно хватает, а потому любые осечки могут стоить очень дорого", - считает К.Косачев.

По его мнению, это подразумевает и улучшение отношений во внешнем контуре.

"Не случайно оппонент Эрдогана обещал восстановить хорошие связи с Европой, а также с сирийским лидером Б.Асадом", - отметил сенатор.

Как считает К.Косачев, Р.Эрдоган "ведёт сложную и весьма жесткую игру как в регионе, так и в мировом контексте, нередко на грани фола, поэтому зигзаги в будущем возможны".

"Но пока он - победитель и обладатель народного мандата ещё на пять лет", - заключил сенатор.

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Тэги: РОССИЯ, КОСАЧЕВ, ЭРДОГАН-2


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