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Спорт 25.06.2018 11:56

Спикер парламента Азербайджана пожелал российской сборной дальнейших успехов на ЧМ по футболу

Спикер парламента Азербайджана Огтай Асадов пожелал сборной России по футболу успехов в дальнейших матчах на Чемпионате мира.

"Поздравляю своих коллег с победой российской футбольной сборной и желаю ей дальнейших успехов на Чемпионате мира", - сказал О.Асадов в понедельник в Баку на встрече с российской делегацией во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Сборная РФ по футболу на ЧМ-2018 выиграла две встречи – у Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и гарантировала место в 1/8 финала. Сегодня российская сборная проведет заключительный матч группового этапа с Уругваем.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ФУТБОЛ, ПОЖЕЛАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]