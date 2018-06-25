Спикер парламента Азербайджана пожелал российской сборной дальнейших успехов на ЧМ по футболу

Спикер парламента Азербайджана Огтай Асадов пожелал сборной России по футболу успехов в дальнейших матчах на Чемпионате мира.
"Поздравляю своих коллег с победой российской футбольной сборной и желаю ей дальнейших успехов на Чемпионате мира", - сказал О.Асадов в понедельник в Баку на встрече с российской делегацией во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Сборная РФ по футболу на ЧМ-2018 выиграла две встречи – у Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и гарантировала место в 1/8 финала. Сегодня российская сборная проведет заключительный матч группового этапа с Уругваем.
Ф.Исазаде
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